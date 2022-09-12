الرئيس السيسي يزور قطر غدا ويلتقي الأمير تميم بن حمد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلن الديوان الأميري القطري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيزور مصر غدا، ويلتقي بالأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأوضح الديوان الأميري القطري، في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الاثنين أن "سمو الأمير المفدى يستقبل يوم غد الثلاثاء أخاه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة".

وزار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القاهرة، في يونيو الماضي. وبث التلفزيون الرسمي لقطات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله أمير قطر.

وكان الرئيس المصري قد وجه من قبل الدعوة إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر، معرباً عن أهمية مواصلة التشاور، والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة.