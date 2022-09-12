جمد قلبك وامسك أعصابك.. قائمة الأسعار المتوقعة لهواتف آيفون 14

محمد اسماعيل - القاهرة - لا يزال موعد إطلاق سلسلة آيفون 14 في مصر، غامضا، ولم يصدر وكيل آبل في مصر أي بيان يتضمن أي معلومات عن الموعد والأسعار.

ويعاني سوق الهواتف الذكية في مصر، من حالة نقص حاد في سلاسل التوريد، مع اختفاء الشحنات الجديدة من معظم الشركات، باستثناء الواردات القليلة من هواوي وسامسونج وشاومي وفيفو وأوبو.

وفي ظل هذا الغموض، يبدو صعبا للغاية تحديد الأسعار المتوقعة لأيفون 14، حال طرحه في مصر، لذلك لا مفر من مقارنة أسعار طرح الهاتف في عدد من الدول العربية وعلى رأسها السعودية، وتحديد الفارق السعري المعتاد بين هذه الدول ومصر للوصول إلى سعر تقريبي بالجنيه المصري.

وبمقارنة أسعار آيفون 14 في السعودية، يمكن ترجيح هذه الأسعار التقريبية على النحو التالي:

آيفون 14

22500 جنيه للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت.

24300 جنيه للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

28500 جنيه للإصدار بسعة 512 جيجابايت.

آيفون 14 بلس

24500 جنيه للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت.

27000 جنيه للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

31500 جنيه للإصدار بسعة 512 جيجابايت.

آيفون 14 برو

27000 جنيه للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت.

28500 جنيه للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

33000 جنيه للإصدار بسعة 512 جيجابايت.

41000 جنيه للإصدار بسعة 1 تيرا بايت.

آيفون 14 بروماكس

28500 جنيه للإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت.

33000 جنيه للإصدار بسعة 256 جيجابايت.

38000 جنيه للإصدار بسعة 512 جيجابايت.

43000 جنيه للإصدار بسعة 1 تيرا.