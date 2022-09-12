الأردن وألمانيا يؤكدان استراتيجية العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين

محمد اسماعيل - القاهرة - عمان - (أ ش أ):

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، استراتيجية العلاقات المتميزة بين الأردن وألمانيا والحرص المشترك على استمرار العمل على تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات على المستوى الثنائي، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه بوفد ألماني برئاسة النائب نيلز شميد، المتحدث بالشئون الخارجية في المجموعة البرلمانية للحزب الاجتماعي الديمقراطي.

وخلال اللقاء وضع الصفدي، الوفد النيابي الألماني بصورة الجهود الأردنية لحل الأزمات الإقليمية، وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه، أشاد الوفد الألماني بدور الأردن الفاعل في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنًا الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة إزاء اللاجئين رغم الضغوط الناجمة عن ذلك.