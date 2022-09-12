إطلاق الحملة السعودية الشعبية لمساعدة باكستان

بتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وانطلاقا من حرصه على تقديم يد العون والمساعدة لمتضرري الفيضانات في باكستان، التي أدت إلى مئات الوفيات وتهدم مئات الآلاف من المنازل وتشريد الملايين من الأسر، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة السعودية الشعبية لإغاثة متضرري الفيضانات في باكستان، حيث أعلن المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة عن انطلاق الحملة.

قطاع الغذاء

سيقوم المركز بتوزيع مئات الآلاف من السلال الغذائية، علماً بأن السلة الغذائية تسد حاجة أسرة مكونة من 7 أفراد لمدة شهر، وتبلغ تكلفة السلة الواحدة نحو 225 ريالا، في حين يبلغ وزن السلة 62 كيلوجراما موزعة على المكونات التالية: «5 كيلو أرز - 5 كيلو سكر - 40 كيلو دقيق - 5 لترات زيت طعام - 6 عبوات بسكويت للأطفال -5 كيلو عدس - 2 كيلو تمر».

قطاع الإيواء

سيقوم المركز بتوفير خيام الإيواء وحقائب المستلزمات الأساسية للإيواء، وتبلغ تكلفة الخيمة 600 ريال، ومقاسها 4م*4م، في حين تبلغ تكلفة الحقيبة الواحدة 460 ريالا، وتحتوي الحقيبة على المكونات التالية: «فراش أرضي بلاستيكي – طربال - شبكة للنامس»ناموسية«- بطانية عدد 2 - جالون 10 لترات - دلو - طقم كامل لأدوات المطبخ الهامة». وسوف يقدم المركز مشاريع لدعم البنية التحتية وإعادة التأهيل.

قطاع المياه

مئات الآلاف من النازحين بحاجة ماسة إلى مياه صالحة للشرب، وسوف يساهم المركز بتوفير المياه الصالحة للشرب عن طريق حفر الآبار، علما بأن تكلفة البئر الواحدة 10.125 ريالا.

قطاع إعادة التأهيل

مئات الآلاف من النازحين بلا مأوى بسبب الفيضانات، مساهمتك في التبرع تخفف من معاناتهم وتساهم في توفير حياة كريمة لهم، وسيقوم المركز ببناء منزل مكون من:

«غرفتين – مطبخ – دورة مياه»، حيث تبلغ تكلفة بناء المنزل الواحد: 37.500 ريال. كما سيقوم ببناء مرفق تعليمي مكون من: «2 فصل دراسية – 2 دورة مياه – مضخة يدوية لتوفير مياه صالحة للشرب»، مع العلم أن تكلفة المرفق التعليمي تعادل 41.250 ريالا.