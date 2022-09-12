ولي العهد ورئيس وزراء اليابان يستعرضان هاتفيا أوجه التعاون بين البلدين

تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، اتصالا هاتفيا، اليوم، من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا. وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030. كما جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين المملكة واليابان.



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