سلطة الطيران تصدر توضيحاً يخص "اقتحام" شركة أمن بمطار بغداد

وجاء في توضيح السلطة، إنه تم "أخذ الخبر من جانب الشركة العاملة في العراق فقط دون الرجوع إلى مؤسسة عريقة كسلطة الطيران المدني"، مشيرة الى أنه تم تناول "مفصلا أمنيا مهما لا اختصاص لها فيه، قد يعرض حياة الأبرياء للخطر، فضلا عما يعكسه للرأي العام من تخبط ربما يحمّل البلد مآسي لا مكسب منها، بل سيجلب مشاكل عديدة أقلها حظر الهبوط في المطارات العراقية، وسيصبح مادة إعلامية دسمة فيما أن مجافاتها للحقيقة كانت أحد اسباب ذلك".

وأضافت أن "‏سلطة الطيران المدني العراقي تفتتح أبوابها أمام جميع وسائل الإعلام وتمنحهم تصاريح الدخول لمرافق المطارات العراقية وتسهل لهم عملية توثيق إجراءات العمل والتصوير والادلاء بالتصريحات، ولا زلنا كذلك، ايمانا بوسائل اعلامنا الوطنية التي تبغي الحقيقة ولا غيرها لتكون مرآة لها لدى طبقة كبيرة من المواطنين..".

يشار الى أن موظفين يعملون في قسم أمن الطيران في سلطة الطيران المدني قالوا، اليوم الاثنين، إن مدير سلطة الطيران المدني نائل سعد، طلب من مركز شرطة المطار ارسال قوة من الشرطة لاقتحام أحد مقرات الشركة الأمنية G4S والتي تقدم الحماية الأمنية لمطار بغداد الدولي بدون امر قضائي.