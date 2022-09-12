انت الان تتابع خبر الحج والعمرة تساهم بأسطول عجلات لتفويج زائري الأربعين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بتوجيه واشراف من رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي بدعم الزيارة الأربعينية، انطلق اليوم اسطول من العجلات أخذت للمساهمة بتفويج الزائرين وخاصة في الاماكن التي تعاني نقصا بوسائط النقل".واضافت، إن "الهيئة جهزت ايضا مفارز ادارية واخرى للصيانة تتولى عملية تنظيم تفويج الزائرين المتوجهين صوب كعبة الأحرار، خاصة ان لكوادر الهيئة خبرة وباع طويل في عمليات تفويج الجموع البشرية وتنظيم حركتها".

واكدت الهيئة، ان "اسطول العجلات سيستمر بعملية تفويج الجموع الاربعينية المتوجهة برحلة الوفاء الحسيني، لغاية نهاية الزيارة المباركة".

