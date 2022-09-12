انت الان تتابع خبر مستشار الأمن القومي: من يسعى للفتنة بعيد عن أخلاق أهل البيت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الأعرجي، في تغريدة له عبر تويتر، إن "المسلمين بجميع مذاهبهم والمسيحيين والبوذيين والمندائيين والأيزيديين بين سائر نحو كربلاء وبيـن خادم بموكب لزوار أبي الأحرار".

وأضاف، أن "الجميع ينادي ياحسين، الجميع مؤمن بمظلومية الحسين (عليه السلام)، والجميع يتحمل حرارة الجو وبعد المسافة ومشقة الطريق نحو قبلـة الأحرار"، مردفاً: "مناسبة توحدنا وتجمعنا على الخير، ومن يسعى للفتنة فهو بعيد عن أخلاق أهل البيت".