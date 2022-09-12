شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "طاقة النواب": مصر تقود المنطقة للتحول إلى الطاقة الخضراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، إن مصر تستهدف الوصول إلى نسبة 30% من ‎مشروعات الاقتصاد الأخضر خلال العام المالى الحالى 2021 - 2022، على أن تصل النسبة إلى نحو 50% بحلول عام 2024 - 2025.

وقال عوض الله في تصريح للمحررين البرلمانيين، إن الدولة بدأت مشروعات الطاقة الخضراء والتحول إلى الاقتصاد الأخضر منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050"، والتي تم إطلاقها في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP26 "، بمدينة بجلاسكو الاسكتلندية، ومع التوجيهات المستمرة من الرئيس السيسي والاستعدادات لقمة المناخ cop27 زادت سرعة التحول للطاقة الخضراء، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بحلول عام 2035 .

واضاف عوض الله، أن مصر ستعرض مشروعات مصرية جديدة للطاقة الخضراء في كل المجالات خلال قمة المناخ بشرم الشيخ، مؤكدا أن مصر تتجه لإنتاج والهيدروجين الأخضرعبر أحدث التكنولوجيات بل وتصديره، حيث بدأت الدخول فى سوق إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة، لتكون ضمن الدول الأوائل عالميا فى الاعتماد على ذلك النوع من الطاقة، كما أنها تستهدف التصدير أيضاً، وذلك مع إطلاق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استراتيجية الطاقة فى مصر لتشمل الهيدروجين الأخضر .

وقال عوض الله إن مصر وقعت العام الماضي مع شركة ديمى البلجيكية للبدء فى الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهى الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التى تم توقيعها مع شركة "سيمنز" الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وكذلك عقد الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى لقاءات مؤخرا مع شركة (FFI )لأسترالية للطاقة، وشركة "سكاتك" النرويجية، والذى وجه خلالهما الرئيس بتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء

واوضح عوض الله أن مصر وقعت اتفاق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر، كما وقعت اتفاقيات مع العديد من المطورين للدراسة والمناقشة والتفاوض بشأن تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر التجريبية في ظل التوجه لتحول مصر اقليمي للطاقة، وطرح كسوق دولي للطاقة الخضراء الجديدة لقيادة المنطقة للتحول للاقتصاد الأخضر.