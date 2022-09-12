شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يشارك فى المعسكر الثانى لتنسيقية شباب الأحزاب ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب البرلماني وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد تيسير مطر، في المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ، بمحافظة بورسعيد، والذي استمر لمدة 3 أيام.

وشهد المعسكر الهيئة البرلمانية للتنسيقية، حضور ممثلين من كافة تشكيلات التنسيقية لمناقشة كافة القضايا التشريعية في غرفتي البرلمان.

ويستهدف المعسكر البرلماني، وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث لغرفتي البرلمان، والذي ينطلق الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.