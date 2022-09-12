شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل يؤسس لجنة النماذج المشرفة لتكريم الشخصيات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سابقة هي الأولي من نوعها داخل الأحزاب السياسية، أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المنضوي تحت رايته 42 حزبا سياسيا، تأسيس لجنة "النماذج المشرفة" لتكريم الشخصيات الوطنية.

وقال النائب تيسير مطر:" لجنة النماذج المشرفة تستهدف تقديم الشكر وتسليط الضوء على كل شخصية وطنية ساهمت في نهوض هذا الوطن، وقدمت أفكارا أفادت الوطن والمواطن"، مشيرا إلي أن الدولة المصرية مليئة بالعقول النيرة والأفكار القوية.

وأوضح "مطر" أن الشخصيات الوطنية والنماذج الناجحة والقيادات المشرفة في كل شبر على أرض مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية في حاجة خلال الفترة الراهنة لأبنائها للخروج من الأزمة التي تضرب العالم أجمع سواء من توابع حائجة كورونا التي أوقفت العالم أجمع، أو من الأثار المترتبة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية المتسببة في صعود معدلات التضخم لأرقام غير مسبوقة".