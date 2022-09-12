انت الان تتابع خبر شحنة تالفة وسط منطقة سكنية والأهالي يناشدون: الرائحة لا تطاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رائحتها لاتطاق: هكذا يقول اهالي منطقة القاهرة ببغداد نتيجة ترك شاحنة للدجاج التالف منذ ثلاثة اشهر بمنطقتهم بعد هرب سائقها الذي كانت تلاحقه القوات الامنية

ويقول الاهالي بانهم طرقوا ابواب جميع المؤسسات الحكومية لكن لا استجابة مناشدين عبر السومرية برفعها.. كونها ستتسبب بالعديد من الامراض التي ستظهر عليهم تباعا



وينتظر الاهالي تحركا جادا من قبل الجهات المختصة لرفع هذه الشاحنة من منطقتهم بعد اشهر من تركها وعدم قبول الجميع تبني الموضوع ورمي المسؤولية كل على عاتق الاخر