شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة ترفع شعار "معا نحو موازنة تشاركية" وتدمجها بالمقررات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التشاركية مع المواطنين والتشابك مع احتياجاتهم أحد المحاور الهامة التي تحرص عليها وزارة المالية، في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، حسبما يوضح البيان المالي للسنة المالية الجديدة 2022/2023 والمقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وفي إطار المشاركة التشاركية، أكدت وزارة المالية عقد عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل عن الموازنة التشاركية فـي كـل مـن محافظة الاسكندرية والقاهرة والفيوم لمعرفة أولويات المواطنين في المحليات، حيث تمت المشاركة في عقد جلسات استماع جماهيري في محافظة الفيوم لمناقشة الأولويات التنموية مع القادة المجتمعيين في مراكز المحافظة، مشيرة إلي أنه جـاري التنسيق لتوسيع الانتشار في محافظات أخرى.

ويشير البيان المالي إلي أنه يجري التنسيق لبدء إطلاق فعاليات البرنامج التدريبي TOT فـي كـل مـن محافظـة الاسكندرية ومحافظة الفيوم لجذب وتأهيل قيادات مجتمعيـة فـي الفـيـوم وتدريب مدربين لتوعيته المواطن بالموازنة التشاركية وتفعيله لتوصيل الرسائل الخاصة بالمواطنين، وذلك من خلال تدريبهم على مهارات رصد وتحليل المشاكل المحلية والسعي نحـو تقـديم حلول مبتكرة بالتعاون مع المختصين من المسئولين الحكوميين في كل محافظة من خلال آليات تم خلقها، وذلك لإعداد 100 من القيادات وإدارات التخطيط الإقليمي ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات (جامعة الفيوم وجامعة بني سويف وجامعة الإسكندرية).

ويوضح البيان المالي. عقد محاضرات وندوات وورش عمل للإعلان عن توجهات السياسة المالية مع التركيز على إشراك الشباب بشكل فعال من خلال التعاون مع أكبر خمس جامعات مصرية من أجل إشراكهم في السياسة المالية للدولة وتنفيذ رؤية مصر المستقبلية عبر تطبيق مبدأ الموازنة التشاركية وجاري التوسع في عدد من المحافظات مما يزيـد مـن وعى الشباب بمشاكل التنفيذ على أرض الواقع. القيام بأنشطة بناء القدرات بشكل مشترك في المدارس وحملات التوعية عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونيـة لـوزارة المالية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبرامج تطبيقات الهاتف المحمول لزيادة الوعي حول محو الأمية المالية وإعـداد الموازنة العامة التشاركية.

ونوه البيان المالي إلي دمج المكون التدريبي للموازنة التشاركية كجزء من المنهج الدراسي الخاص ببعض المقررات في كل من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وكلية التجارة بجامعة الإسكندرية.