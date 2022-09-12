شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: سنعمل على وضع رؤى للارتقاء بالقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أن حسم تشكيل لجان الحوار الوطني خطوة مهمة شملت اختيار شخصيات ذات ثقل وخبرة، موجها شكره لأمانة مجلس أمناء الحوار في اختيار 3 شخصيات من الحزب المصري الديمقراطي واختياره كمقرر للجنة الصناعة.

وأشار إلى أن الصناعة المصرية تاريخية وعتيقة، وهي ليست وليدة فترة معينه بل هي قطاع قادرعلى تحقيق متطلبات وآمال المصريين والمساهمة بقوة في رفع مستوى الاقتصاد المصري، مبديا تطلعه لنجاح المناقشات في الخروج بنتائج إيجابية تضع مصر على أول طريق لتكون من ضمن 20 دولة تمثل أقوى اقتصاد في العالم.

وأضاف "ديمتري"، أن الصناعة هي عصب الاقتصاد الوطني وتضعها الدولة ضمن أولوياتها برؤية مصر 2030، مؤكدا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني هامة وتعبر عن حاجة مصر في وضع التحديات التي تواجهها على مائدة الحوار لطرح الرؤى وإثراء القطاعات الحيوية بالدولة وفي القلب منها الصناعة لتلتف حولها مختلف الأطياف السياسية.

وكان قد عقد مجلس أمناء الحوار الوطني، السبت، سادس اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لاستكمال مناقشة واستعراض أسماء مقرري اللجان الفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان، والنظر في المحاور الرئيسة الثلاثة (السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي)، وذلك في إطار الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على المواطن المصري.

كما استقر المجلس على 18 مرشحًا للمحور الاقتصادي ولجانه، بحيث يكون كل من د. أحمد محمود جلال مقررًا عامًا، ود. عبدالفتاح الجبالي مقررًا عامًا مساعدًا.

وقد تم التوافق على مرشحي اللجان الفرعية للمحور، بحيث تضم (لجنة التضخم وغلاء الأسعار)، كلًا من د. محمد السيد سليمان مقررًا، ود. شريف قاسم مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي) كلًا من د. طلعت خليل مقررًا، و د.هبة واصل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة) كلًا من د. أيمن محسب مقررًا، والنائب محمود سامي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) كلًا من د.سمير صبري محمد أمين مقررًا، وأ.باسم لطفي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصناعة) كلًا من د. بهاء ديمتري مقررًا، وأ. أحمد بهاء شلبي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الزراعة والأمن الغذائي)، كلًا من أ. هشام صلاح الحصري مقررًا، وأ. عبدالغني هندي مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (العدالة الاجتماعية) كلًا من د.عبدالهادي القصبي مقررًا، ود. ثريا عبدالجواد مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (السياحة) كلًا من د. نورا علي عبدالسميع مقررًا، ود.أماني الترجمان مقررًا مساعدًا.