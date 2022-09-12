القبض على 4 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة ومخدرات بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بالزاوية الحمراء.

معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخدين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بدائرة القسم، بحوزتهم (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – طبنجة – كمية من مخدر الحشيش وزنت 1.500 كيلو جرام – مبلغ مالى -4 هواتف محمولة).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامي والمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.