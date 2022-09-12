خلال 24 ساعة.. ضبط 89 ألف مخالفة مرورية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 89501 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (21412 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و455 مخالفة السير بدون تراخيص، و7 دراجات نارية مخالفة، و7 مخالفات موقف عشوائي، و7 مخالفات شروط التراخيص).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.