تونس: ارتفاع عدد جثث المهاجرين المنتشلة بسواحل المهدية إلى 17

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني في تونس اليوم الإثنين عن انتشال ست جثث لمهاجرين غرقى من القارب المنكوب في سواحل مدينة الشابة بولاية المهدية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للجثث المنتشلة إلى 17.

وكان المركب الغارق في الليلة الفاصلة بين يومي السادس والسابع أيلول/سبتمبر الجاري على متنه ما بين 34 و37 مهاجرا، وفق ما أفاد به المتحدث حسام الجبالي.

كما أعلن الجبالي في وقت سابق عن إنقاذ 14 مهاجرا وانتشال ست جثث في مرحلة أولى وخمسة في مرحلة ثانية خلال عمليات البحث عن المفقودين.