مقتل 3 أشخاص في الشرق الأقصى الروسي بسبب إعصار "هينامنور"

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم جراء إعصار "هينامنور" الذي ضرب مناطق في الشرق الأقصى الروسي خلال الأيام الماضية، بحسب ما قاله حاكم إقليم بريموريه، أوليج كوجيمياكو.

ونقلت قناة "آر تي عربية" على موقعها الالكتروني عن كوجيمياكو قوله في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن الإعصار كان قصيرا، ولكنه كان قويا للغاية، وإنه "مر بسرعة، وتسبب في أضرار كبيرة".

وأضاف: "لسوء الحظ، توفي ثلاثة أشخاص لدينا"، موضحا أن رجلا لقي حتفه في سيارة غرقت، فيما جرفت السيول امرأتين.

وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بفرض حالة طوارئ بسبب إعصار "هينامنور" في ست بلديات بالإقليم، وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة التي تسبب فيها الإعصار، غمرت 991 بيتا، و1072 قطعة أرض منزلية، وألحقت أضرارا بـ 34 جسرا، كما أدت إلى مقتل شخص واحد.