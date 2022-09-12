تفاصيل قرض إنارة المنازل بالطاقة الشمسية في 4 بنوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

تنفرد 4 بنوك بتقديم قروض للأفراد لتمويل شراء الألواح الشمسية لإنارة المنازل بالطاقة النظيفة لأول مرة بهدف دعم التمويل المستدام الذي يعتمد على التوسع في تمويل الطاقة المتجددة وفقا لرؤية مصر ومسايرة الاتجاه العالمي لتمويل المشروعات صديقة البيئة.

وتتيح البنوك الأربعة مصر، والبنك التجاري الدولي cib، وقطر الوطني الأهلي qnb، وHSBC تقديم قروض بنسبة بين 80 و100% من تكلفة إنشاء ألواح طاقة شمسية في المنازل فوق أسطح المباني بهدف تحفيز المجتمع للاعتماد على الطاقة النظيفة.

ويقدم الخليج 365 في السطور التالية تفاصيل قروض توليد الطاقة الشمسية في المنازل من 4 بنوك التي تصل إلى 2 مليون جنيه.

بنك HSBC

قيمة القرض: يصل إلى 2 مليون جنيه كحد أقصى للعملاء بضمان تحويل الراتب أو مليون جنيه كحد أقصى لأصحاب المهن الحرة.

فترة السداد: يصل إلى 7 سنوات.

نسبة الفائدة: يحسب سعر العائد وفقًا للأسعار المعلنة من البنك وقت تقديم طلب التمويل ويبقى معدل العائد ثابتاً طوال فترة التمويل، وبالتالي فإن عدد أقساط ومدة التمويل الخاص لن تتغير.

الدخل الشهري: 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: من 21 عاما إلى 65 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي قيمة القرض.

بنك مصر

قيمة القرض: يصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

نسبة الفائدة: تبدأ من 15.5% سنويا على أساس متناقص، وتزيد حسب حالة كل عميل.

المصاريف الشهرية: يقر مصاريف 1% من إجمالي قيمة القرض تخصم مرة واحدة عن صرف التمويل للعميل.

الدخل الشهري للعميل: لا يقل عن ألف جنيه ولكن يشترط أن يكفي راتبه سداد القسط الشهري للقرض على أن لا يتجاوز إجمالي قيمة القسط 50% من إجمالي الدخل الشهري طبقا لتعليمات البنك المركزي.

سن العميل: من 21 عاما وحتى 65 عاما عند سداد آخر قسط.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي تكلفة شراء الألواح الشمسية المولدة للطاقة.

البنك التجاري الدولي CIB

قيمة القرض: يصل إلى 350 ألف جنيه.

فترة السداد: يصل إلى 5 سنوات.

نسبة الفائدة: تبدأ من 14.5% سنويا وترتفع حسب حالة العميل.

المصاريف الشهرية: يقر 1.5% مصاريف إدارية تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض.

الدخل الشهري للعميل: 3 آلاف جنيه كحد أدنى.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة التمويل: تصل إلى 100% من إجمالي تكلفة الألواح الشمسية.

بنك QNB

قيمة القرض: يصل إلى 400 ألف جنيه.

فترة السداد: يصل إلى 7 سنوات.

نسبة الفائدة: تبدأ من 17% سنويا وترتفع حسب حالة العميل.

المصاريف الشهرية: يقر مصاريف إدارية تخصم مرة واحدة من إجمالي قيمة القرض ويتم تحديدها مع مدير الفرع.

الدخل الشهري للعميل: لا يشترط حد أدنى طالما مستندات دخلة الشهري تثبت قدرته على سداد قسط القرض.

سن العميل: من 21 عاما إلى 60 عاما عند سداد آخر قسط من القرض.

نسبة التمويل: تصل إلى 80% من إجمالي تكلفة الألواح الشمسية.