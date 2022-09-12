تشارلز: سأحمل عهد الملكة إليزابيث

اسماعيل عبد الحي - وعد الملك تشارلز الثالث، الجمعة 9 سبتمبر 2022 بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيداً الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين.

وقال تشارلز في أول كلمة متلفزة له كملك: "أجدد أمامكم هذا الالتزام بالخدمة طوال حياتي"، واصفاً إليزابيث الثانية بأنها "مصدر إلهام ومثال" بالنسبة إليه وإلى عائلته.

وقال الملك تشارلز الثالث إنه سيحمل "عهد الملكة إليزابيث" معه.

وأكد الملك الجديد في خطابه الأول للشعب البريطاني أنه "فخور بما تحقق من ازدهار في بريطانيا، وقيمنا ستظل ثابتة". وأضاف: "سأقوم بكل ما في وسعي للدفاع عن دستور بلادنا".

وأعلن الملك تشارلز الثالث أن "الأمير وليام سيتحمل المسؤوليات التي أديتها طيلة خمسة عقود".

وذكر أنه فخور بأن "وليام أصبح أمير ويلز"، موضحاً أن "كاثرين (زوجة وليام) ستكون أميرة ويلز". وفي هذا السياق، ذكر الملك تشارلز أنه يود التعبير عن حبه لابنه الأمير هاري وزوجته ميغان.

*العربية نت