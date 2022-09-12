شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل يخرج عن صمته ويتحدث عن إقالته من تدريب تشيلسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرج المدير الفني الألماني توماس توخيل عن صمته وتحدث لأول مرة بعد إقالته مؤخرا من تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي عقب النتائج السلبية التي حلت على الفريق تحت قيادته في المباريات الماضية سواء على صعيد دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يقرر إقالة توخيل

وكانت قد قررت إدارة تشيلسي الإنجليزي إقالة توماس توخيل من تدريب الفريق عقب خسارة البلوز على يد دينامو زغرب بدوري أبطال أوروبا في أولى الجولات من دور المجموعات ببطولة التشامبيونزليج.

تصريحات توماس توخيل حول إقالته من تدريب تشيلسي

وكتب توماس توخيل في تغريدات له قام بنشرها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر":"قرار إقالتي كان مؤلما، هذه واحدة من أصعب العبارات التي احتاج إلى كتابتها، كنت أتمنى ألا أكتب مثل هذه العبارات لسنوات عديدة".

وأكمل:"أنا مدمر لأن وقتي في تشيلسي قد انتهى، شهرت بأن تشيلسي هو بيتي على الصعيد المهني والشخصي".

وأضاف: "شكرا جزيلا لجميع الموظفين واللاعبين والمشجعين لأنهم رحبوا بي كثيرا منذ البداية وجعلوني أشعر بذلك".

وأختتم قائلا: "شعرت بالفخر والفرح كثيرا عندما فوزنا بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وسيبقى ذلك الشعور معي للأبد، يشرفني أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي وستظل ذكريات ال19شهرا في قلبي ولديها مكانة خاصة بداخله".

يذكر أن توماس توخيل قد قاد تشيلسي لتحقيق لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية أثناء فترة ولايته وقيادته للفريق.