شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند: استمع إلى نشيد دوري أبطال أوروبا كل صباح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عبر إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن سعادته بما يقدمه مع فريقه الجديد خلال هذا الموسم مشيرا إلى أنه يرغب في حصد لقب البريميرليج رفقة السيتي بالإضافة أيضا إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يواجه مانشستر سيتي الفترة القادمة نظيره بوروسيا دورتموند، فريق هالاند السابق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد هالاند في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن البريطانية:"أتمنى أن أتطور في مستوايا وتحقيق انتصارات أكثر مع السيتي وحصد الألقاء هذا الموسم".

هالاند يكشف حبه الشديد لبطولة دوري أبطال أوروبا

وأضاف: "أريد أن أقضي وقت ممتع هنا وتحقيق دوري الأبطال، الجميع يعرف أني أحب مباريات دوري الأبطال وأحلم بتحقيق اللقب مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم".

وأضاف النرويجي قائلا: "أضع نشيد دوري الأبطال كرنة تنبيه على هاتفي فاستمع إليها كل صباح عندما استيقظ، إنها البطولة المفضلة لي وحلمت كثيرا بتحقيقها".

وأكمل:"حلم كل لاعب أن يصبح أفضل ولكني لا أفكر في ذلك، أفكر فقط في الخطوة التالية وأن أكون أفضل قليلا لمساعدة فريقي".

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وأختتم قائلا: "الإيقاع البدني أعلى بكثير في الدوري الإنجليزي عن الدوري الألماني، أستمتع بكل ثانية وأنا أخوض مباريات في هذا الدوري، كنت أشاهده طوال حياتي ويعجبني أني أشارك به الآن".