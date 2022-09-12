صحيفة: إندونيسيا تبحث شراء النفط الروسي وسط ارتفاع أسعار الطاقة

شبكة خطوط الأنابيب Gascade شمال شرق ألمانيا (أ ف ب).

ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» اليوم الاثنين أن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يفكر في الانضمام إلى الهند والصين في شراء النفط الروسي لتعويض الضغوط المتزايدة من ارتفاع تكاليف الطاقة في البلاد.

وقال ويدودو في مقابلة أجرتها معه الصحيفة عندما سُئل عما إذا كانت إندونيسيا ستشتري النفط من روسيا «نبحث دائماً جميع الخيارات.‭ ‬بالطبع (سنقوم بالشراء) إذا حصلنا (منهم) على سعر أفضل».