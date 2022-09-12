انت الان تتابع خبر حكم يتلقى ضربة قوية من أحد الملاكمين بدلا من الخصم (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ودخل أغيلار المعركة باعتباره الطرف الأقل حظاً للفوز، بحكم أنه يواجه غلانتون الذي لم يهزم وعانى من الجولة الثانية، بعد أن أطلق غلانتون لكمة خطافية يسارية إلى جسم منافسه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر غيلار وهو يوجه لكمة يسارية قوية إلى وجه الحكم الذي كان قريباً من الملاكمين، بينما أخفض غلانتون رأسه لتفلت اللكمة وتذهب إلى وجه الحكم مباشرة الذي تراجع للخلف من أثر اللكمة، لكنه تعامل مع الأمر وكأن شيئاً لم يكن وعاد للقتال على الفور.



رغم تحقيق غلانتون لفوزه السابع عشر على التوالي، إلا أن لكمته حظيت بكل الانتباه.