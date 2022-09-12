انت الان تتابع خبر هندي يقطع لسانه ويقدمه قرباناً للآلهة! (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستخدم الرجل الأربعيني لقطع لسانه سكين جيب، وأثارت فعلته الذعر السبت بين حشود المتقاطرين إلى المعبد الواقع في أوتار براديش (شمال).

وقال المحقق في الشرطة أبهيلاش تيواري لوكالة فرانس برس إن الفلاح وزوجته أديا طقوساً دينية في البداية، ثم اخرج الرجل سكيناً وقطع لسانه ووضعه على باب المعبد.



واضاف تيواري أن "عناصر الشرطة المتمركزين في المعبد هرعوا اليه ونقلوه الى المستشفى بمساعدة المصلين".

وأشار إلى أن المرأة أوضحت للشرطة أن زوجها "ضحى" بلسانه لإرضاء آلهة، لكنها لم تستطع إعطاء سبب لهذا الفعل.