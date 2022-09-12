انت الان تتابع خبر بعد تعليقه حداداً على إليزابيث.. تحديد موعد استئناف الدوري الإنكليزي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432058-637985724582097729.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-09-12 | 11:39
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الخليج 365 - رياضة
حددت رابطة كرة القدم الإنكليزية، اليوم الإثنين، موعد عودة منافسات الدوري، بعد تعليقها حداداً على رحيل الملكة اليزابيث الثانية.
حددت رابطة كرة القدم الإنكليزية، اليوم الإثنين، موعد عودة منافسات الدوري، بعد تعليقها حداداً على رحيل الملكة اليزابيث الثانية.
وذكرت الرابطة في بيان مقتضب، أنه "سيتم استئناف الدوري الإنكليزي لكرة القدم مرة أخرى، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء".
وكانت الرابطة قد قررت الجمعة، تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وذكرت الرابطة في بيان التأجيل "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".
واتخذت الرابطة قرار التأجيل على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.
وكانت الرابطة قد قررت الجمعة، تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.
وذكرت الرابطة في بيان التأجيل "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".
واتخذت الرابطة قرار التأجيل على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث الرياضية ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.