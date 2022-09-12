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بعد تعليقه حداداً على إليزابيث.. تحديد موعد استئناف الدوري الإنكليزي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-432058-637985724582097729.jpg

2022-09-12 | 11:39

بعد تعليقه حداداً على إليزابيث.. تحديد موعد استئناف الدوري الإنكليزي

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الخليج 365 - رياضة

حددت رابطة كرة القدم الإنكليزية، اليوم الإثنين، موعد عودة منافسات الدوري، بعد تعليقها حداداً على رحيل الملكة اليزابيث الثانية.

وذكرت الرابطة في بيان مقتضب، أنه "سيتم استئناف الدوري الإنكليزي لكرة القدم مرة أخرى، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء".

وكانت الرابطة قد قررت الجمعة، تأجيل مباريات المرحلة السابعة من الدوري الممتاز بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.


وذكرت الرابطة في بيان التأجيل "لتكريم حياتها الاستثنائية ومساهمتها للأمة، ومن باب الاحترام، سيتم تأجيل مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مباراة مساء الاثنين".

واتخذت الرابطة قرار التأجيل على الرغم من توجيهات الحكومة البريطانية بأن إلغاء الأحداث ليس إلزاميًا خلال فترة الحداد الوطني.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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