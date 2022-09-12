بعد تنصيب تشارلز الثالث.. أول دولة تستعد للانفصال عن التاج البريطاني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن رئيس وزراء أنتيجوا وبربودا أن بلاده، التي تقع في الكاريبي، ستجري استفتاء قد تصبح بموجبه جمهورية وتزيل الملك تشارلز الثالث من رئاسة الدولة في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وفي عام 1981، حصلت المستعمرة البريطانية السابقة على استقلالها عن المملكة المتحدة، وهي واحدة من 14 دولة بالإضافة إلى المملكة المتحدة، يترأسها العاهل البريطاني، بالإضافة إلى أنها ضمن مجموعة دول الكومنولث، المنظمة التي تضم 56 عضوا معظمها من المستعمرات البريطانية السابقة.

بعد تسمية الملك تشارلز الثالث ملكاً على أنتيجوا وبربودا السبت الماضي، قال رئيس الوزراء جاستون براون، في تصريحات لـ ITV News نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إنه "يعتزم إجراء استفتاء حول ما إذا كانت البلاد ستصبح جمهورية في السنوات الثلاث المقبلة".

وصرح براون: "هذه مسألة يجب طرحها في استفتاء ليقرر الشعب"، مشيراً إلى أن هذا لا يعني "تمثيل أي شكل من أشكال عدم احترام الملك. هذا ليس عملا عدائيا، أو أي اختلاف بين أنتيجوا وباربودا والنظام الملكي".

وأشار براون إلى أنها ستكون "خطوة أخيرة لإكمال دائرة الاستقلال لتصبح دولة ذات سيادة حقيقية".

وفي مارس الماضي، أثيرت أسئلة "حول استمرار دور النظام الملكي في المنطقة، بعد أن قام ويليام وكاثرين دوق ودوقة كامبريدج آنذاك، بزيارة ثلاثة من عوالم الكومنولث - بليز وجامايكا وجزر الباهاما - في رحلة تهدف إلى الاحتفال بعيد مجلوس الملكة إليزابيث السبعين على العرش".

جدير بالذكر أن بربادوس هي الأخرى كانت قطعت في العام الماضي "روابطها الإمبراطورية الأخيرة مع بريطانيا بإعلان نفسها جمهورية".

وكان قرار بربادوس الأول منذ ما يقرب من 3 عقود التي يختار فيه كيانا ما "إزالة العاهل البريطاني من رئاسة الدولة"، فيما كانت آخر دولة قامت بهذه الخطوة "هي جزيرة موريشيوس في عام 1992. مثل هذا البلد، ظلت بربادوس جزءا من الكومنولث".