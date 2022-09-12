شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يتصدى لألاعيب ما بعد الطلاق من بعض السيدات.. عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "التصدي لألاعيب ما بعد الطلاق من قبل بعض المطلقات"، واستعرض "برلماني" خلال حكم قضائي إلغاء حبس الزوج 6 أشهر، والقضاء مجددا ببراءته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية، والحيثيات تؤكد: "الذهب" يكون في حوزة الزوجة لتتزين به وليس مقبولا أن تخرج من المنزل بملابسها وتترك مصاغها، ,إليكم التفاصيل كاملة:

التصدي لألاعيب ما بعد الطلاق.. الغاء حبس الزوج 6 أشهر والقضاء مجددا ببرائته من تهمة تبديد المنقولات الزوجية.. وتؤكد: "الذهب" يكون في حوزة الزوجة لتتزين به وليس مقبولا أن تخرج من المنزل بملابسها وتترك مصاغها



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