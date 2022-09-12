شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط الشهادة.. هل الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته؟.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "عن ضوابط الشهادة.. هل الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته؟"، استعرض خلاله كيف تضمن الشرع قاعدة "لا تقبل شهادة خصم"؟ وكيف أجازت محكمة النقض لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة الخصم؟ وخبير يؤكد: لابد من إبداء الأسباب لعدم الزج بالمتهم فى السجن، وإليكم التفاصيل كاملة:

عن ضوابط الشهادة.. هل الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته؟.. الشرع تتضمن قاعدة "لا تقبل شهادة خصم".. والنقض أجازت لمحكمة الموضوع الأخذ بشهادة الخصم.. وخبير يؤكد: لابد من إبداء الأسباب لعدم الزج بالمتهم فى السجن



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