شكرا لقرائتكم خبر عن طفرات ونجاحات.. الدولة تواصل إنجازاتها الاقتصادية فى مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الدولة المصرية تحقيق العديد من الطفرات والنجاحات الاقتصادية بنمو غير مسبوق في ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات كبرى، أدت إلى انتعاشة كبرى وقوة للجنيه المصري مقابل العملات الأخرى، وهو ما يؤكد على النجاحات الكبيرة التي تحققها الدولة في الكثير من المجالات والقطاعات المختلفة، وتأتى هذه الإنجازات الكبرى في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت أن القيادة السياسية استطاعت للنهوض بمنظومتها الاقتصادية، وهو ما ظهر في إيرادات قناة السويس، والنجاحات الكبرى التي تحققها الدولة في كبرى المشروعات القومية، كما أكد التقرير أنه يعتبر الجنيه المصري صاحب أفضل أداء بين الأسواق الناشئة مدعوماً بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته الدولة المصرية والإصلاحات التي تقوم بها الدولة على مدار 8 سنوات.