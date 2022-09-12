اليوم.. اجتماع وزير التعليم بمديري المديريات لتنفيذ يوم رياضي داخل المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

يجتمع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الأثنين، بعدد من مديري المديريات التعليمية، لمناقشة آليات تنفيذ تخصيص اليوم الرياضي والفني والثقافي داخل المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023م.

ومن المقرر أن سيضع وزير التعليم كافة تفاصيل تنفيذ اليوم الرياضي والثقافي والفني علي طاولة اجتماعه مع المديريات التعليمية مع استماعه إلى مقترحاتهم أيضا في هذا الشأن، اضافة لمناقشة الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا؛ لمناقشة آليات تنفيذ خطة الأنشطة المدرسية بالمدارس خلال العام الدراسى الجديد 2022-2023.

وأكد الدكتور رضا حجازى، على أن الوزارة تهتم بالكشف عن المبدعين من أبنائنا الطلاب في كافة المجالات الرياضية والفنية والثقافية، مؤكدًا على أهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، حيث تسعى الوزارة للاهتمام بالأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها وتطويرها.

وقال الدكتور رضا حجازي إن الوزارة تستهدف أن يلحق أبنائنا بركب التطور العالمي في كل المناحي العلمية، والثقافية، والفنية، لذلك تولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اهتمامًا بالغًا بالأنشطة التربوية، بهدف خلق جيل جديد من الطلاب المبدعين، وتشكيل شخصياتهم، واكتشاف مواهبهم وصقلها، وتنمية مهاراتهم، وتشكيل ميولهم ورغباتهم وقيمهم، وترسيخ القيم والمبادئ السلوكية الإيجابية، بإلإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية الهادفة.

وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال دمج القنوات التعليمية والتكنولوجية في البرامج الدراسية بتخصيص مساحة لمشاهدة الدروس داخل المدرسة يقدمها أكفأ المعلمين؛ من أجل استيعاب أفضل للطلاب، إلى جانب إتاحة وقت لممارسة الأنشطة المختلفة.

ووجه الوزير بأن يبدأ العام الدراسي الجديد بداية قوية، وتخصيص يوم نشاط لكل صف دراسي؛ لممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية بشكل أسبوعي، بالتناوب، في المدارس على مستوى الجمهورية، في ضوء الموارد المتاحة لكل مدرسة، مؤكدًا أن ممارسة هذه الأنشطة ليست بديلًا عن حصص التربية الرياضية والفنية والموسيقية.

وكلف الوزير مديري مديريات التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة ومديري عموم تنمية مواد التربية الفنية والموسيقية والرياضية بإعداد نموذج لتطبيق النشاط في المدارس، بما يسمح بتعميمه على كافة مدارس الجمهورية وفق إمكانيات وطبيعة كل مدرسة.