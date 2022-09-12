"المهنية للمعلمين" تغلق باب التقدم لوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

تغلق الأكاديمية المهنية للمعلمين، اليوم الاثنين، باب تقدم المعلمين لوظائف مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، والذي تم فتحه للمرة الثانية حتى اليوم عبر الرابط الإلكتروني التالي: هنا

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، شروط ومتطلبات العمل بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM:

١- أن يكون المتقدم من المعينين بوزارة التربية والتعليم (تعليم عام فقط وليس تعليم فني أو تعليم أزهري أو خريج تعليم اساسي ) وقبول المتقدمين من خريجي كليات التعليم الصناعي وخريجي كليات الهندسة في وظيفة مسئول القاب لاب.

٢- السن لا يزيد عن 50 سنة بالنسبة للمعلمين و55 بالنسبة للمتقدمين لوظائف القيادات (وكيل - مدير ) وذلك في 1 سبتمبر 2022.

٣- حاصل على بكالوريوس أو ليسانس عام من إحدى كليات التربية أو دبلوم تربوي في التخصص المتقدم إليه أو التأهيل التربوي.

٤- يفضل الحاصلين على دبلومة STEM.

٥- يجب أن تطابق الوظيفة المتقدم إليها مع صحيفة الأحوال وبالنسبة لتخصصات العلوم ( كيمياء ح فيزياء - أحياء - جيولوجيا - علوم الأرض) لا بد أن يتفق مع المؤهل الدراسي (يتم إحضار صورة المؤهل طبق الأصل ومعتمدة مع الأوراق).

٦- يفضل خريجي أقسام تدريس المواد باللغة الانجليزية وفقا للقرار الوزاري 307 لسنة 2015.

٧- يفضل الحاصلين على مؤهل أعلى والخبرة في تدريس مادة التخصص بالمرحلة الثانوية ويتم إحضار افادة معتمدة مع الأوراق.

٨- ألا يكون قد تم استبعاده سابقا من مدارس STEM.

٩- ألا يكون محال للمحكمة التأديبية أو صدر ضده جزاء من الشئون القانونية ( تقديم افادة معتمدة من الشئون القانونية بالجهة ) مع الأوراق.

١٠- يتم العمل بنظام المأمورية.

١١- بالنسبة للوكلاء والمديرين لابد أن يكون التخصص لغة إنجليزية - علوم باللغة الإنجليزية - رياضيات باللغة الإنجليزية ويفضل أن يكون من العاملين بالمدارس الرسمية لغات.

١٢-بالنسبة للوكلاء أن يكون قضى على الأقل 5 سنوات في التدريس والمديرين وأن يكون عمل في الإدارة المدرسية مدة لا تقل عن 3 سنوات وتقدم إفادة معتمدة بذلك مع الأوراق.

١٣- بالنسبة للوكلاء يكون الوظيفة على الكادر (معلم أول) وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.

١٤- بالنسبة للمديرين يكون الوظيفة على الكادر ( معلم خبير على الأقل) وتقدم صحيفة أحوال معتمدة.

وذكرت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطوات التقدم لوظائف مدارس STEM، كالتالي:

١- الدخول على الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg.

٢- التسجيل على نموذج التقدم لوظائف STEM مع التأكد من ادخال كافة البيانات المكلوبة بدقة والتأكيد على صحة رقم الموبايل والبريد الإلكتروني حيث سترسل جميع المراسلات عليهم.

٣- يحجز المتقدم إلكترونيا موعد الاختبار النفسي المناسب له لأداء الاختبار بفرع الاكاديمية التابع له بمحافظته وفي حالة اجتياز الاختبار يؤدي اختبار اللغة الإنجليزية للمتقدمين لوظائف تخصصات مدير ووكيل رياضيات - كافة فروع العلوم - تخصصات الحاسب الآلي بفروعه - الفاب لاب) وفي حالة احتياز اختبار اللغة الإنجليزية يستطيع المتقدم أداء اختبار التخصص أيضا بنفس الفرغ.

٤- في حالة عدم احتياز الاختبار النفسي يتم اعادة الاختبار مرة أخرى وبالنسبة لاختبار اللغة والتخصص فلا يوجد إعادة لهم.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، من المتقدمين التالي:

١. يحضر المتقدم نسختين أصل من الأوراق المطلوبة أمام كل شرط من شروط الأعلان (عدد 2 نسخة أصل لصحيفة الحالة حديثة + الإفادات) وكذلك (عدد 2 صورة طبق الأصل للمؤهل + الرقم القومي) حديثة لم يمر على استخراجها "شهر" وتكون معتمدة ومختومة بختم شعار الجمهورية.

٢. تسلم النسخة الأولى من الأوراق لفرع الأكاديمية عند آداء الاختبار النفسي، والنسخة الثانية تسلم عند أداء المقابلة الشخصية لمديري عموم تنمية المواد.

٣.لن يقبل أي أوراق غير معتمدة أو مختومة بشعار الجمهورية أو مر على استخراجها أكثر من شهر.

٤. على من يرغب بالالتحاق بالعمل بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM الألتزام بالشروط الواجب توافرها وإحضار كافة الأوراق المطلوبة مطابقة للبيانات التي تم تسجيلها، وفي حالة ثبوت تسجيل بيانات (خاطئة/مغايرة) يعتبر التسجيل لاغياً دون ادنى مسئولية على وحدة STEM أو الأكاديمية المهنية للمعلمين.

٥. تتواجد مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمحافظات التالية (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - الأسماعيلية - الغربية - المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - أسيوط - البحر الأحمر - الأقصر - القليوبية - الشرقية - بني سويف - قنا -سوهاج - المنيا - الفيوم - السادات منوفية).

٦. على المتقدم أن يختار في نموذج التقدم 5 رغبات فقط من المحافظات السابق ذكرها.​