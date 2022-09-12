الانتخابات في السويد: النتائج الأولية تظهر صعودا غير مسبوق لليمين المتطرف

محمد اسماعيل - القاهرة - ستوكهولم-(بي بي سي):

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، التي جرت أمس الأحد في السويد، تحقيق حزب يميني متطرف مكاسب يُعتقد أنها ستساعد على تشكيل تحالف يميني.

ومن غير المرجح أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات قبل الأربعاء القادم؛ إذ قالت رئيسة الوزراء الحالية، ماغدالينا أندرسون، إنه لا يزال من الصعب التكهن بنتائج الانتخابات، مطالبة السويديين بالتحلي بالمزيد من الصبر حتى اكتمال فرز الأصوات.

وأظهرت نتائج فرز نحو 95 في المئة من الدوائر الانتخابية فوز الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة، على أكثر من 20 في المئة من الأصوات.

وحال تأكيد النتائج، سيكون حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة أكبر كتلة يمينية، وسيكون له تأثير مباشر على السياسة لأول مرة.

وحتى وقت قريب، كان الحزب اليميني المتطرف، الذي يتبنى أفكار النازية الجديدة، منبوذا من الأحزاب الرئيسية في البلاد، بما فيها أحزاب يمين الوسط، غير أن الحملات حول قضايا مثل عنف العصابات المتصاعد قاربت بينهما.