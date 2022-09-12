5 دول عربية تعلن الحداد إثر وفاة الملكة إليزابيت الثانية

اسماعيل عبد الحي - أعرب زعماء وقادة عرب عن تعازيهم للملك الجديد والعائلة الملكية والشعب البريطاني بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيدين بمكانتها في التاريخ ودورها في تعزيز العلاقات الثنائية.

كما أعلنت 5 دول عربية الحداد الوطني العام بعد وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس الخميس.

وأعلنت دول الأردن، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان الحداد الوطني بعد الإعلان عن وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

كما أعلن لبنان، اليوم الجمعة، حدادًا وطنيًا لمدة 3 أيام، حيث أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بتنكسي الأعلام، وتعديل برامج الإذاعة والتلفزيون بما يتلائم مع طبيعة هذا الحدث.