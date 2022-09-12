شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يبحث عن خطة بديلة للرحيل عن مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي ولاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي يبذل قصارى جهده من أجل الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

رونالدو يفشل في الرحيل عن اليونايتد

وكان قد اثير الجدل في الميركاتو الصيفي المنقضي حول أزمة رونالدو مع إدارة اليونايتد ورغبته في الرحيل عن صفوف الفريق إلا أن اللاعب لم ينجح في الحصول على عرض مميز ولم توافق إدارة الفريق الإنجليزي على رحيله في الصيف.

ويمتد عقد النجم البرتغالي مع مانشستر يونايتد حتى عام 2023 مما يعني أحقية توقيعه لأي ناد آخر في الميركاتو الشتوي المقبل وتحديدا في شهر يناير.

ووفقا لما نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية فإن رونالدو كانت خططه الرحيل في الصيف إلى أحد أندية دوري أبطال أوروبا لأنه كان يرغب في المشاركة بالبطولة هذا العام بعدما فشل فريق اليونايتد في التأهل لها هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب كان يستهدف أحد أندية تشيلسي وبايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان.

وتابعت بأن اللاعب لا يزال يعمل على خطة رحيله عن صفوف الفريق وأن غرفة الملابس وزلاء اللاعب أصبحوا مقتنعين بهذا الأمر.

رونالدو يبحث عن ناد آخر للرحيل

وأكملت الصحيفة أن اللاعب سيبحث عن ناد آخر في الميركاتو الشتوي خلال الفترة القادمة من أجل التوقيع معهم والرحيل إذا أمكن في يناير.

وأختتمت الصحيفة بأن رونالدو سيظل على دكة البدلاء وسيشارك كبديل فقط تحت قيادة الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد لأنه لا يتناسب مع أسلوب لعبه.