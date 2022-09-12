انت الان تتابع خبر بينهم تجار مخدرات.. الاطاحة بـ 6 متهمين في محافظتين ـ عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية استخبارات وأمن بابل التابعة الى المديرية العامة، تفيد بوجود مطلوبين للقضاء يرمون الدخول الى محافظة بابل على إثر ذلك قامت مفارزنا بنصب كمين محكم في سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال، أسفر عنه إلقاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق أحكام المادة (٤ إرهاب)"، مبينة" إذ سُلم المتهمان الى جهة الطلب أصولياً".وأضافت، أن "مفارزنا استطاعت وبالتنسيق مع شعبة شؤون المخدرات من ضبط أحد المتهمين يقوم بالمتاجرة بالمواد المخدرة في مركز مدينة الحلة بالجرم المشهود وبعد عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهم على القضاء قرر إيقافه وفق أحكام المادة (٢٨ مخدرات)".

وأشار البيان الى ان "مفارز المديرية في الديوانية نفذت واجبات منفصلة نوعية، أسفرت عن القبض على متهمين اثنين الأول يقوم بتجارة الأسلحة النارية والمواد المخدرة وضبطت بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة ومسدس نوع (٩ ملم)، والآخر مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (٣٢مخدرات)".



وبينت أن "القبض جاء من خلال وجودهما بمركز مدينة الديوانية"، لافتة الى أن "المفارز تمكنت من ضبط شخص ينتحل صفة طبيب بمركز قضاء الشامية، وجرى إلقاء القبض بالتنسيق والتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بالمحافظة".

واتم البيان: "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بحق الملقى القبض عليهم وأُحيلوا الى القضاء".

