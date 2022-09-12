انت الان تتابع خبر بلقيس تكشف حقيقة خلافها مع سيف نبيل ..وماذا قالت عن كاظم الساهر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بلقيس، خلال حوارها ببرنامج ET بالعربي: "التعاون مع سيف نبيل، كان ناجح وجميل ولكن كانت موسيقى مختلفة، ما في بيني وبينه أي مشاكل وأتمنى له كل التوفيق".

وتحدثت بلقيس عن الفنان كاظم الساهر، وقالت: "بالنسبة لي لا يقارن بأي فنان موجود في الوطن العربي كله، بصراحة هو في مكان لوحده، لذلك أنا أحب أن أرفع الفنان كاظم الساهر عن أي مقارنات مع فنانين آخرين".



وأعربت الفنانة الإماراتية عن رغبتها بالتعاون مع الفنانة السورية أصالة، قائلة: "أتمنى يجمعني عمل معها، هي فنانة كبيرة وصوت راقي، وأنا أحبها على المستوى الشخصي".

وانتقلت بلقيس للحديث عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، وقالت: "فيه بينا تواصل وأعتقد أنها في مرحلة أفضل الآن، ولمسنا هذا الشيء من جمالها في مهرجان قرطاج، وأعتقد إن شيرين أكتر فنان غنى في مهرجان قرطاج وتسلط عليه الضوء إعلاميًا بما يكفي، وتسلط الضوء على المهرجان بما يكفي بسبب حفلتها، وأنها في مرحلة العودة".



وأشارت إلى أن الفنان المصري عمرو دياب، فنان كبير، مضيفة أنه إنسان محترم وأغانيه محسوسة وملموسة.