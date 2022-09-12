انت الان تتابع خبر إيران توجه دعوة لوكالة الطاقة الذرية تخص "الطرف الثالث" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح کنعاني خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالبيان الصادر عن الترويكا الأوروبية، أن "هذا البیان، يمثل خطوة غير مدروسة جاءت في توقيت غير مناسب، وعلى وكالة الطاقة الذرية عدم التأثر بضغوط اطراف ثالثة".

ورداً على سؤال حول احتياجات أوروبا من مصادر الطاقة الإيرانية بين كنعاني: ان "ايران بصفتها اللاعب الدولي في أسواق الطاقة قادرة على توفير جزء من احتياجات الأسواق العالمية لأولئك الذين يرغبون في استخدام امكانياتها في هذا المجال".



وأضاف، "توقعنا من الأطراف الأخرى مواقف بناءة كمواقفنا بدل التحرك في مسارات غير إيجابية، ولهذا ندعو الشركاء الأوروبيين لاتباع مسار بناء وتجاوز الأخطاء السابقة والعمل للتوصل إلى اتفاق".

وعرب المتحدث باسم الخارجية، عن "استعداد إيران لمواصلة تعاونها البناء مع وكالة الطاقة الذرية ورفع الادعاءات الباطلة الموجهة ضدها"، مردفا، "لم نتلق أي طلب لتأجيل المفاوضات النووية إلى ما بعد انتخابات الكونغرس الأمريكي".



وطالب كنعاني دول المنطقة، "باتخاذ إجراءات بناءة لتعزيز السلام، وفيما أبدى استعداد إيران دائما للتعاون مع دول المنطقة لتأمين الاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة، أكد عدم وجود مسودة قرار ضد إيران على أجندة اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية".

وتابع، أن "تكرار الإجراءات السابقة سينعكس سلبا وعلى الدول الأوروبية الحفاظ على مكانة وكالة الطاقة"، مضيفا "المضي في المفاوضات مع السعودية مرهون بتنفيذ التفاهمات السابقة ونرحب بأي خطوة إيجابية".

وأكمل، "نتوقع من أوروبا أن تعطي الأولوية لمصالحها الوطنية وألا تتأثر بضغوط الكيان الصهيوني المخربة"، مردفاً "ننتظر ردا رسميا من واشنطن وعليها أن تثبت أنها طرف موثوق في الاتفاق وأن تحترم القوانين".

