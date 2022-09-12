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التربية تتخذ قراراً جديداً يخص هذه الفئة من الطلبة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، "موافقة الوزير على استثناء طلبة مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد من شرط معدل البقاء المحدد (70%) للعام الدراسي القادم ، فيما سمح لطلبة السادس العلمي المعيدين للعام الدراسي 2021 – 2022، بالدوام في المدارس نفسها".

وأضافت، أن "القرار جاء مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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