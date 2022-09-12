انت الان تتابع خبر تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى جنودها داخل الأراضي العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن "الاشتباكات وقعت أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي العراق".
وأشارت إلى أن "الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج"، مبينة أن "العمليات متواصلة في المنطقة".
وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الأحد، مصرع جنديين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات داخل الأراضي العراقية.
وأشارت إلى أن "الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج"، مبينة أن "العمليات متواصلة في المنطقة".
وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الأحد، مصرع جنديين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات داخل الأراضي العراقية.