انت الان تتابع خبر تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى جنودها داخل الأراضي العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن "الاشتباكات وقعت أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي العراق".

وأشارت إلى أن "الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج"، مبينة أن "العمليات متواصلة في المنطقة".



وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الأحد، مصرع جنديين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات داخل الأراضي العراقية.