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تركيا تعلن ارتفاع حصيلة قتلى جنودها داخل الأراضي العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن "الاشتباكات وقعت أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية المخلب – القفل شمالي العراق".

وأشارت إلى أن "الجنود المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى لتلقي العلاج"، مبينة أن "العمليات متواصلة في المنطقة".


وكانت تركيا قد أعلنت، أمس الأحد، مصرع جنديين وإصابة 4 آخرين في اشتباكات داخل الأراضي العراقية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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