انت الان تتابع خبر شقيقة هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل زفافها (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور من حفل زفاف شقيقتها "هانو" وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" حيث ظهرت بفستان أزرق فاتح طويل حيث لفتت هيفاء الأنظار بجمالها وجمال إطلالتها.

وقالت هيفاء وهبي في تعليقها على الصور: "لحظات سحرية من حفل زفاف شقيقتي".



كما نشرت هيفاء عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" مقطع فيديو استعرضت من خلاله إطلالتها بالحفل.



من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني انتهت هيفاء وهبي قبل حفل الزفاف من تصوير مشاهدها في فيلم "رمسيس باريس" الذي يشاركها فيه البطولة عدد من نجوم الفن، وهم حمدي الميرغني، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة، محمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا.