ظهرت الآن.. الرابط المباشر لنتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أتاح الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات المصرية، نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة الآن من هنا

https://tansik.digital.gov.eg

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- يدخل الطالب على رابط موقع التنسيق.

- يكتب الطالب رقم جلوسه والرقم السري للتسجيل بالموقع، بالإضافة إلى رقمه القومي.

- يضغط الطالب على عرض النتيجة وتظهر له بطاقة الترشيح الخاصة به.

وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي، أكدت على فتح تحويلات تقليل الاغتراب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022، وحتى يوم السبت الموافق 17/9/2022، ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.