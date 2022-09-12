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ظهرت الآن.. الرابط المباشر لنتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق 2022

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

أتاح الموقع الرسمي لتنسيق الجامعات المصرية، نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والمعاهد الحكومية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة الآن من هنا

https://tansik.digital.gov.eg

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

- يدخل الطالب على رابط موقع التنسيق.

- يكتب الطالب رقم جلوسه والرقم السري للتسجيل بالموقع، بالإضافة إلى رقمه القومي.

- يضغط الطالب على عرض النتيجة وتظهر له بطاقة الترشيح الخاصة به.

وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي، أكدت على فتح تحويلات تقليل الاغتراب بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 13/9/2022، وحتى يوم السبت الموافق 17/9/2022، ذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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