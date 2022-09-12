اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بحد أدنى 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان رسمي، عدد الطلاب المرشحين للمعاهد والجامعات بتنسيق المرحلة الثالثة، والطلاب المستنفذين لرغباتهم، معلنة الموعد النهائي لنتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلاب المتقدمين للمعاهد والجامعات بتنسيق المرحلة الثالثة، جاء ع النحو التالي:

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالي: 196187.

وجاءت أعداد الطلاب المرشحين من الشعبتي العلمية والأدبية لتنسيق المرحلة الثالثة كالآتي:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالي: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالي: 126108.

كما أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، صباح اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر، ويمكن للطالب الحصول على النتيجة فور ظهورها من هنا https://tansik.digital.gov.eg