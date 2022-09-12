ننشر أسعار مصروفات المدارس الخاصة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

مع اقتراب موعد بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد، يوم 1 أكتوبر المقبل 2022، وفقا لما قرره الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.. ينشر موقع "الخليج 365" لأولياء أمور الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، أسعار مصروفات بعض المدارس الخاصة بمحافظة القاهرة لعام 2022/2023.

مدرسة بيبي جاردن بالسيدة زينب

حضانة كي جي 1( 3500)

حضانة كي جي 2( 3500)

الصف الأول الابتدائي(5000)

الصف الثاني الابتدائي(5000)

الصف الثالث الابتدائي(5000)

الصف الرابع الابتدائي(5000)

الصف الخامس الابتدائي(5000)

الصف السادس الابتدائي(5000)

الصف الأول الإعدادي(6000)

الصف الثاني الإعدادي(6000)

الصف الثالث الإعدادي(6000)

الصف الأول الثانوي(7000)

الصف الثاني الثانوي(7000)

الصف الثالث الثانوي(7000)

مدرسة علم الدين الخاصة للغات بالسيدة زينب

حضانة كي جي 1(11935)

حضانة كي جي 2(11935)

الصف الأول الابتدائي(10450)

الصف الثاني الابتدائي(10450)

الصف الثالث الابتدائي(10450)

الصف الرابع الابتدائي(10450)

الصف الخامس الابتدائي(10450)

الصف السادس الابتدائي(10450)

الصف الأول الإعدادي(10450)

الصف الثاني الإعدادي(10450)

الصف الثالث الإعدادي(10450)

الصف الأول الثانوي(10450)

الصف الثاني الثانوي(10450)

الصف الثالث الثانوي(10450)

مدرسة البيان الحديثة بمدينة نصر

حضانة كي جي 1(12500)

حضانة كي جي 2(12500)

الصف الأول الابتدائي(13500)

الصف الثاني الابتدائي(13500)

الصف الثالث الابتدائي(13500)

الصف الرابع الابتدائي(13500)

الصف الخامس الابتدائي(13500)

الصف السادس الابتدائي(13500)

مدرسة العلا الحديثة بمدينة نصر

حضانة كي جي 1(9000)

حضانة كي جي 2(9000)

الصف الأول الابتدائي(9500)

الصف الثاني الابتدائي(9500)

الصف الثالث الابتدائي(9500)

الصف الرابع الابتدائي(9500)

الصف الخامس الابتدائي(9500)

الصف السادس الابتدائي(9500)

مدرسة مدينة نصر

حضانة كي جي 1(16500)

حضانة كي جي 2(16500)

الصف الأول الابتدائي(16500)

الصف الثاني الابتدائي(16500)

الصف الثالث الابتدائي(16500)

الصف الرابع الابتدائي(16500)

الصف الخامس الابتدائي(16500)

الصف السادس الابتدائي(16500)

الصف الأول الإعدادي(16500)

الصف الثاني الإعدادي(16500)

الصف الثالث الإعدادي(17600)

مدرسة طلائع جابر الأنصاري الخاصة بالزيتون

حضانة كي جي 1(4800)

حضانة كي جي 2(4800)

الصف الأول الابتدائي(4800)

الصف الثاني الابتدائي(4800)

الصف الثالث الابتدائي(4800)

الصف الرابع الابتدائي(4800)

الصف الخامس الابتدائي(4800)

الصف السادس الابتدائي(4800)

الصف الأول الإعدادي(4800)

الصف الثاني الإعدادي(4800)

الصف الثالث الإعدادي(4800)

مدرسة دار التربية بالزمالك

الصف الاول الإعدادي(28000)

الصف الثاني الإعدادي(28000)

الصف الثالث الإعدادي(28000)

الصف الأول الثانوي(28000)

الصف الثاني الثانوي(28000)

الصف الثالث الثانوي(28000)

مدرسة أمون الخاصة بالزمالك

حضانة كي جي 1(5000)

حضانة كي جي 2(5000)

الصف الأول الابتدائي (7000)

الصف الثاني الابتدائي(7000)

الصف الثالث الابتدائي(7000)

الصف الرابع الابتدائي(7000)

الصف الخامس الابتدائي(7000)

الصف السادس الابتدائي(7000)

الصف الأول الإعدادي(7000)

الصف الثاني الإعدادي(7000)

الصف الثالث الإعدادي(7000)

الصف الأول الثانوي(7000)

الصف الثاني الثانوي(7000)

الصف الثالث الثانوي(7000)