"ضرب نار وجثتان بعد صلاة الفجر".. ماذا جرى داخل مقهى "مُو صلاح" في أرض اللواء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

ما أن يفرغ "سيد محمد" من صلاة الفجر كل ليلة، حتى يتوجه كعادته للجلوس على "مقهى مُو صلاح" على ناصية محل سكنه إلى شروق الشمس، يتناول وجبة الإفطار، ثٌم يشق طريقه إلى ورشته؛ إلا أن الأمور بدت على غير العادة، حيث فقد "عم سيد" حياته في هجوم بالأسلحة النارية حدث أثناء تواجده بالمقهى.

الرجل الخمسيني، سمكري سيارات بالتوفيقية، قتل برصاصه في الرأس رفقه آخر، فيما أصيب ثالث بطلق ناري إثر السطو المسلح الذي حدث فجراً بمنطقة أرض اللواء فجر أمس الأحد، "واحد مات من الخضة والتاني خد طلقة في راسه والثالث مصاب".

ضحايا معركة آخر الليل التي وقعت أحداثها في إحدى مقاهي أرض اللواء هما؛ الأسطي سيد "الرصاصة جات في راسه هو وبيشرب شاي" ـ ليس طرفاـ، والثاني شخص تصادف وجوده داخل المقهى حال حدوث الجريمة وتوفي بسكته قلبية من هول المشهد أثناء إطلاق أول رصاصه "الراجل لما شاف الناس مسكين سلاح وقع ميت"، أما ثالثهما المصاب فهو "كرنبو" ـ الطرف الأول في المشكلة ـ.

قبل ثلاث ليالٍ تشابك "كرنبو" ـمسجل خطرـ وآخرين من "الطريق الأبيض"، بالأيادي، تعدى خلالها كل طرف على الآخر "كان في مشكلة بينهم من 3 أيام بسبب واحدة ست".

لم ينسى المتهمين ما دار بينهم وبين "كرنبو"، فخططوا لقتله، وما أن علموا أن المتهم يجلس على مقهي "مُو صلاح" حتى أعدوا العدة "سلاح ناري" لاستهدافه، وحال وصولهم لمكان الجريمة "المقهي" بادروا بإطلاق الرصاص على المقهى فسقط على إثرها قتيلين فيما أصيب "كرنبو"، بطلق ناري في البطن، ثم لاذ المتهمين بالفرار: "كنت نايمة وجه واحد صحانا.. إلحقوا عم سيد اتقتل في القهوة" تقولها زوجة شقيق الضحية لـ "الخليج 365".

حال وصول أسرة "الأسطى سيد" لموقع الجريمة، حاول إبنه الوحيد "محمد" إنقاذه لكن دون جدوي "الطلقة جت في راسه.. ولما رحنا المستشفى كان مات ".

وكان رئيس مباحث قسم العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغًا من الأهالي مفادها بوقوع جريمة قتل في معركة دامية في إحدى المقاهي بنطاق منطقة أرض اللواء.

قوة أمنية ترأسها رئيس مباحث القسم وفريق من البحث الجنائي، انتقلت إلي مكان الجريمة وبالفحص تبين العثور على جثتين وآخر مصاب بطلق ناري.

تم نقل الجثتين لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف عليهما لبيان أسباب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل حول الإصابات الظاهرية للجثامين تمهيدًا لاستخراج تصريح دفنهما عقب الصفة التشريحية، فيما نُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجار اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات.