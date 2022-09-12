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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتوجه ملك بريطانيا تشارلز الثالث في وقت لاحق اليوم الإثنين، إلى إدنبره باسكتلندا، للانضمام إلى أشقائه عندما يُنقل نعش والدته الراحلة.

الملك تشارلز ينتقل إلى اسكتلندا لمرافقة نعش إليزابيث

وينقل جثمان الملكة إليزابيث الثانية في موكب مهيب من أحد قصورها الاسكتلندية إلى كاتدرائية سانت جايلز التاريخية بالمدينة، قبل نقله جوا إلى العاصمة البريطانية لندن لإجراء مراسم الدفن.



قبل ذلك سيشارك الملك الجديد أيضا كبار أفراد العائلة المالكة في صلوات ليلية بالكنيسة حيث سيسجى النعش، ويلف بالعلم الاسكتلندي قبل نقله إلى لندن الثلاثاء بالطائرة.

ومنذ وفاة إليزابيث عن عمر ناهز 96 عاما في قلعة بالمورال، منزل عطلتها الصيفية في اسكتلندا، تم وضع سلسلة من الخطط المصممة بعناية للحداد على الملكة التي اعتلت عرش بريطانيا لأكثر من 70 عاما.

وقبل السفر إلى اسكتلندا، سيتوجه تشارلز البالغ من العمر 73 عاما والذي أصبح تلقائيا ملكا للمملكة المتحدة و14 دولة أخرى منها أستراليا وكندا وجاميكا ونيوزيلندا وبابوا غينيا الجديدة، إلى البرلمان البريطاني لحضور مراسم تقليدية أخرى.

وفي قاعة وستمنستر، سيعبر المشرعون من كل من مجلس العموم ومجلس اللوردات عن تعازيهم في وفاة والدته وسيقوم الملك الجديد بإلقاء كلمة.

وبعد ذلك يتوجه إلى إدنبره مع زوجته كاميلا للانضمام إلى شقيقته آن وشقيقيه أندرو وإدوارد.

وسيسير أبناء الملكة بعد ذلك في موكب خلف النعش لدى نقله إلى كاتدرائية سانت جايلز محاطا بالجنود.

من جهة أخرى سيتمكن الآلاف من المعزين من المرور أمام نعش الملكة إليزابيث على مدار الساعة من مساء الأربعاء حتى وقت مبكر من يوم جنازتها الإثنين القادم.

ومن المتوقع أن يلقي مئات الآلاف من الأشخاص نظرة الوداع على أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش قبل جنازتها الرسمية، والتي سيحضرها زعماء العالم.

وقالت وزارة الثقافة البريطانية إنه سيكون بوسع المواطنين العبور أمام التابوت لمدة 24 ساعة يوميا من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول الجاري وحتى 6.30 صباحا يوم 19 من نفس الشهر.

وأضافت وزارة الثقافة أنه "سيُطلب من الراغبين في الحضور الوقوف في طوابير لساعات عديدة ربما طوال الليل".

وأضافت "من المتوقع وجود حشود كبيرة ويتم تشجيع الناس على التحقق مسبقا من التفاصيل والتخطيط وفقا لذلك والاستعداد لفترات انتظار طويلة".

وسيتم إجراء عمليات تفتيش أمنية على غرار ما يحدث في المطارات في قاعة وستمنستر، أقدم المباني التي يتكون منها البرلمان البريطاني، وسيتم فرض قيود مشددة مع السماح فقط بالحقائب الصغيرة.

ظهرت الملكة إليزابيث، على برج خليفة، في مدينة دبي، واتشح المعلم الإماراتي بعلم بريطانيا تعبيرا عن العزاء والمواساة للملكة المتحدة.

إضاءة برج خليفة بصورة الراحلة إليزابيث، خطوة في سلسلة تعابير من الإمارات عن التضامن مع المملكة المتحدة في وفاة الملكة، التي توفيت الخميس الماضي عن عمر يناهز 96 عاما.



فقد أعلنت دولة الإمارات الجمعة الماضي تنكيس الأعلام في القطاعين العام والخاص وفي سـفارات الدولة في الخارج، ولمدة ثلاثة أيام، حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وقال ديوان الرئاسة في بيان أصدره يوم الجمعة إن تنكيس الأعلام سيكون لثلاثة أيام لينتهي يوم الإثنين 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وأعرب الديوان عن خالص التعازي إلى الملك تشارلز الثالث -ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية- والعائلة المالكة وإلى الشعب البريطاني الصديق ‏بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وعبّر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة عن تعازيه للعائلة المالكة والشعب البريطاني، مؤكدا أنّ الملكة الراحلة جمعتها بدولة الإمارات صداقة طويلة وروابط وثيقة، معتبرا أنّ "الراحلة الكبيرة كانت رمزًا للحكمة والتسامح".

كما نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ملكة بريطانيا الراحلة، ووصفها بأنها "أيقونة عالمية مثلت أرقى صفات أمتها وشعبها".