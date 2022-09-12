التعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة بعد ظهور أول إضابة بـ"جدري القرود" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

انتشرت في الأونة الأخيرة، أخبار عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات أولياء الأمور والماميز، تفيد بتأجيل الدراسة، بعد اكتشاف أول حالة إصابة بـ"جدري القرود" في مصر.

وتسائل أولياء الأمور هل سيتم تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، بسبب مرض جدري القرود، أم لا؟

من ناحيته، نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد بشأن تأجيل موعد بدء الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد بسبب مرض جدري القرود.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لا يوجد تأجيل لموعد بدء الدراسة بالمدارس بالعام الدراسي الجديد بسبب مرض جدري القرود، مؤكدًا أن الدراسة في موعدها أول أكتوبر المقبل 2022، كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار المصدر إلى أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة الطلاب وجميع المشاركين بالعملية التعليمية، من أي أمراض معدية.