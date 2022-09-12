الحجز من خلال بنك التعمير.. صندوق التطوير الحضري: طرح شقق عواصم المحافظات قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

يستعد صندوق التطوير الحضري لطرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير عواصم المحافظات، حيث تم إطلاق اسم داره على المشروع.

وقال صندوق التطوير الحضري، أنه سيتم قريبًا الإعلان عن فتح باب الحجز لمشروع (دارة لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتى تلبى كافة الاحتياجات والقطاعات المختلفة للمواطن المصري.

وتابع الصندوق: "طرح المشروع سيكون بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، وسيتم الحجز بالمشروع من خلال البوابة الإلكترونية للبنك.

وأشار الصندوق، إلى أن بنك التعمير والإسكان سيعلن قريباً عن رقم مختصر للرد على جميع استفسارات المواطنين.

وكشف مصدر مسؤول، صندوق التطوير الحضري، أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسعار الوحدات، لافتا إلى أنه سيكون هناك أسعار متنوعة حسب موقع الوحدة ومساحتها ونسب تميزها.

وأكد المصدر أن الوحدات تضم مساحات متنوعة تصل لـ114 مترا حتى 170 مترا، وتتنوع بين شقق اسكان متوسط ومميز وفاخر.