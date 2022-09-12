"لو هتبني بيتك؟".. ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء- أعرف الأسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعات في بعض المواد وانخفضت بعض المواد الأخرى خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تأثيرات على أسعار المواد الخام المتداخلة في صناعة مواد البناء خاصة الحديد والأسمنت.

كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان، عن تراجع أسعار مواد البناء والتشطيب خلال شهر سبتمبر الجاري مقارنة الأشهر الماضية.

وينشر الخليج 365، المراحل السعرية المختلفة لأسعار مواد البناء، وفقًا للنشرة السعرية، لتكون استرشادا للمواطنين المقبلين على البناء في الفترة الحالية، والتي جاءت على النحو التالي:

- متوسط سعر طن حديد التسليح 18150 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 12.7% تقريبا، وسجل طن الحديد الشهر الماضي 17750 جنيها، حيث ارتفع سعر الطن 400 جنيه بشكل متوسط.

- متوسط سعر طن الأسمنت البورتلاندي بلغ 13500 جنيه، حيث ارتفع طن الأسمنت ما يقرب من 40 جنيها خلال الشهرين الماضيين، لكن سجل في بداية العام الماضي 750 جنيها.

- متوسط سعر المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة 1095 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 30% تقريبا.

- متوسط سعر الطوب الاسمنتي المصمت (الف طوبة 6*12*25) 1,100 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 4.8% تقريبا.

- متوسط سعر المتر المكعب خشب موسكي (فنلندي) 11,500 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته 53.3% تقريبا.

- متوسط سعر المتر المربع رخام جلاله لايت (ترابيع) 154 جنيه، بمعدل تغير عن العام الماضي نسبته -3.8% تقريبا.

وجاءت باقي أسعار مواد البناء على النحو التالي:

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