في حالة الوفاة| 4 خطوات لنقل عداد الكهرباء وشروط التنازل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عداد الكهرباء المركب بالعين لا يجوز نقله إلى عين أخرى؛ كونه مختصًا بذات العين المتعاقد على توريد التيار الكهربائي لها، منوهًا بأنه من الممكن التنازل عنه من صاحب العداد لآخر في نفس العين.

وأوضح مرفق الكهرباء، في بيان له، أن تلك الخطوات تتم من خلال التنازل عن عقد توريد الطاقة الكهربائية للعين، وفي هذه الحالة يتم توقيع عقد جديد مع المشترك المتنازل إليه، مع التزام المشترك المتنازل إليه بتقديم المستندات التالية عند توقيع العقد؛ وهي كالتالي:

- مستند حيازة العين (ملكية أو إيجار أو حق انتفاع) موثق بالشهر العقاري أو بقرار من المحكمة.

- توكيل خاص أو عام من المتنازل منه عن العداد بالتعامل مع شركة الكهرباء المعنية في ما يتعلق بالتنازل عن العداد.

- آخر فاتورة كهرباء صادرة للمشترك المتنازل منه.

- ما يفيد سداد المديونية المستحقة على العداد من رصيد أقساط أو تسوية.

- سداد الرسوم المقررة للشركة نظير التنازل.

وأوضح الجهاز أنه يعتبر حضور المشترك المتنازل عن العداد إلى مقر الشركة بديلًا عن تقديم التوكيل بالتعامل مع شركة الكهرباء، أما في حالة وفاة المتعاقد الأصلي (المتنازل) فيتم إحضار صورة من إعلام الوراثة وتنازل موثق من الورثة، مع إحضار الأصل للاطلاع أو حضور الورثة لشركة الكهرباء للتنازل.